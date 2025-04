Dresden - Sachsens evangelischer Landesbischof Tobias Bilz sieht in Ostern eine Ermutigung. In Neuanfängen stecke Potenzial, auch wenn ihnen radikale Brüche und Abbrüche vorangingen, sagte er in seiner Botschaft zum diesjährigen Hochfest der Christenheit.

Im eigenen Leben oder in den großen Weltgeschehnissen gebe es Niedergänge und Sterbeprozesse, „diese lassen uns trauern, zweifeln, auch verzweifeln“. Dennoch sei es weder sinnvoll, sich Veränderungen grundsätzlich zu widersetzen noch in Untergangsfantasien einzustimmen, sagte Bilz. Im Gegenteil, gerade wenn eine konkrete Hoffnung unerfüllt bleibt oder stirbt, könne sich daraus eine neue tragende Perspektive entwickeln.

Ostern ist für Christen weltweit der Höhepunkt des Jahres, an dem sie das Fundament ihres Glaubens feiern. Zuvor gehen sie den Weg Jesu nach, vom Letzten Abendmahl mit seinen Jüngern am Gründonnerstag, Kreuzigung und Grablegung am Karfreitag bis zur Auferstehung in der Osternacht von Karsamstag zu Ostersonntag.