Kurz vor Beginn der Osterferien läuten Sachsens Freizeitparks die neue Saison ein. Was Familien freuen dürfte: Sehr viel teurer als im Vorjahr wird der Eintritt nicht. Was gibt es dieses Jahr Neues in Belantis, Plohn & Co?

Leipzig/Lengenfeld/Bautzen - Nach der Winterpause öffnen Sachsens Freizeitparks diese Tage wieder für Besucher und laden zu Fahrten mit Karussell, Achterbahn und Riesenrad. Dabei liegen die Eintrittspreise nur etwas über Vorjahresniveau, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. „Wir konnten die Kosten für unsere Gäste stabil halten. Bei den Onlinepreisen gibt es überhaupt keine Erhöhung“, sagte Winnie Vorsatz vom Freizeitpark Belantis bei Leipzig. So erhalten Frühbucher an ausgewählten Tagen online Tickets ab 27,90 Euro; das Tagesticket „Open Day“ kostet derweil mit 44,90 Euro zwei Euro mehr als im Vorjahr.

In dem Park mit mehr als 60 Attraktionen und Shows in mehreren Themenwelten kehrt dieses Wochenende wieder Leben ein. Nachhaltiger und an vielen Stellen bargeldlos soll es in Ostdeutschlands größtem Freizeitpark ab dieser Saison zugehen. Dazu wird auf plastikfreies Geschirr und wiederverwendbare Becher gesetzt. Wollen Gäste die Pfandbecher nicht zurückgeben, können sie diese als Souvenir mit nach Hause nehmen - oder für einen guten Zweck spenden. Außerdem will Belantis mit einer App die Verschwendung von Lebensmitteln eindämmen. Übrig gebliebenes Essen aus der Gastronomie sei am Ende eines jeden Besuchstags für einen günstigen Preis zu haben - darunter Donuts, Schnitzelbrötchen und Salate.

Mit einem Schlechtwetterbonus will der Sonnenlandpark in Lichtenau bei Chemnitz Besucher zur Eröffnung an diesem Wochenende locken. Da zum Saisonstart viel Regen vorhergesagt ist, kostet der Eintritt in den Erlebnis- und Freizeitpark alle Besucher 11 Euro, sagte Sprecherin Anita Müller. „Je nach Wetterlage werden alle möglichen Attraktionen geöffnet.“ Außerdem gebe es Tierbabys im Wildgehege zu bestaunen. Sonst liegt der Eintrittspreis für Gäste ab vier Jahren bei 18 Euro - eine Erhöhung um einen Euro zum Vorjahr.

Die Großinvestitionen der vergangenen Jahre sollen nun nach der Corona-Zeit richtig anlaufen, erklärte Müller. Dazu gehört das 2022 eröffnete Parkhotel. Neun Millionen Euro wurden für die 54 Zimmer investiert. „Dazu kommt ein neuer Indoorbereich, der auf vier Etagen verschiedene Stationen zum Klettern und für Geschicklichkeitsübungen bietet.“ Auch seien die Waldflächen wegen Borkenkäferbefalls aufgeforstet worden. Voriges Jahr besuchten mehr als 200.000 Gäste den 35 Hektar großen Park.

Im Freizeitpark Plohn im Vogtland beträgt der Onlinepreis für Erwachsene dieses Jahr 36 Euro - eine Erhöhung um zwei Euro zum Vorjahr. Kinder bis zwölf Jahre müssen 31 Euro bezahlen. „Während wir vorher einen Einheitspreis hatten, bieten wir jetzt einen etwas günstigeren Onlinepreis an. Dadurch sind die Öffnungstage für uns etwas besser planbar“, erklärte Sprecherin Katja Martin. „Insgesamt erhöhen wir die Preise nur sehr moderat.“ Dies sei angesichts gestiegener Energiepreise und aktueller Personalengpässe für den Park mit rund 80 Attraktionen und sechs Achterbahnen angemessen. Saisonstart ist am Gründonnerstag (6. April).

Die größte Neuheit in Plohn wird jedoch erst zur Hochsaison in den Sommerferien bereitstehen: Die neue Familienbahn „Max und Moritz“ ist derzeit noch im Aufbau. „Sie ist in unserer idyllischen Anlage Plohni-Dorf mit Animationen und einem Fahrgeschäft geplant“, erläuterte Martin. Nach 350.000 Besuchern im vergangenen Jahr ist man in Plohn zuversichtlich, 2023 ähnliche Zahlen zu erreichen.

Schon geöffnet hat der Saurierpark in Kleinwelka (Landkreis Bautzen). Bis Anfang November können Besucher dort wieder auf eine Zeitreise vom Beginn allen Lebens bis zur Welt der Urzeitgiganten gehen, wie Volker Bartko, Geschäftsführer der Betreibergesellschaft, erklärte. Der Eintrittspreis liegt für alle Gäste ab vier Jahren bei 16 Euro.