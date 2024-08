Mehr Staus aber weniger Standzeit: Auf den sächsischen Autobahnen staute sich zwar in den Sommerferien oftmals der Verkehr, die Menschen verloren aber weniger Urlaubszeit.

Sachsens Autobahnen in den Ferien: Staudauer gesunken

Dresden - Autofahrer standen in den Sommerferien auf Sachsens Autobahnen deutlich weniger im Stau als im Vorjahr. In den sechs Ferienwochen verbrachten Urlauber und Reisende rund 100 Stunden weniger stehend auf der Autobahn, wie aus der veröffentlichten Staubilanz des Automobilclubs ADAC Sachsen hervorgeht. Dabei stieg die Anzahl der Staus im Vergleich zu den Sommerferien 2023 um knapp 500 an. Die Staulängen sanken aber um knapp 600 Kilometer.

Besonders viel Geduld war in der Ferienzeit auf der verkehrsreichen und 2024 wieder von zahlreichen Baustellen unterbrochenen Ost-West-Tangente A4 gefragt. 1.267 Staus mit einer Gesamtlänge von 1.366 Kilometern wurden hier registriert.