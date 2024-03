Berlin/Dresden - Sachsen will auf der weltweit wichtigsten Tourismusmesse ITB in Berlin (5. bis 7. März) für einen Besuch im Freistaat werben. „Die Europäische Kulturhauptstadt 2025 in Chemnitz ist eine großartige Chance, Sachsen als Kulturreiseland Nummer 1 in Deutschland mit weiteren erlebenswerten Facetten bekannt zu machen“, sagte Sachsens Tourismusministerin Barbara Klepsch am Montag.

Die CDU-Politikerin will am Mittwoch die Messe besuchen. Neben Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas wolle der Freistaat auf weitere international relevante Reiseanlässe hinweisen: etwa die Spuren zu Caspar David Friedrich im 250. Jubiläumsjahr des Malers sowie die Fußball-Europameisterschaft mit Leipzig als Austragungsort.

In Berlin werden die vielfältigen Reiseziele in Sachsen durch die Tourismus Marketing Gesellschaft Sachsen gemeinsam mit den Städten Dresden und Leipzig sowie den Destinationen Chemnitz-Zwickau-Region und dem Erzgebirge präsentiert. Das Highlight - die Kulturhauptstadt Chemnitz - soll dabei besonders im Fokus stehen.