Sachsen will von Schottlands Mountainbike-Tourismus lernen

Dresden - Sachsen will ein Paradies für Mountainbiker werden und dabei von den Erfahrungen anderer profitieren. Am Sonntag reiste Tourismusministerin Babara Klepsch (CDU) mit einer Delegation nach Schottland. Man könne dort von einem Land lernen, das im Mountainbike-Tourismus eine europaweite Vorreiterrolle einnimmt, sagte die Ministerin. „Wir wollen den Austausch nutzen und frische Impulse für Sachsen gewinnen. Zugleich wollen wir den Freistaat in Schottland als attraktives Reiseziel vorstellen.“ Stationen der Reise sind unter anderem die Hauptstadt Edinburgh und das Glentress Mountain Bike Trail Centre bei Peebles.

Sachsen sieht mit seinem Mittelgebirgsraum beste Voraussetzungen für Mountainbiking und hofft darauf, das ganze Jahr über Radfans anzulocken. Damit soll das für den Wintersport bekannte Erzgebirge auch eine Alternative bieten, falls der Schnee in Zeiten des Klimawandels ausbleibt.