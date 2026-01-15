Noch ist Sachsen reich an Baudenkmälern. Doch in den vergangenen Jahren wurden 13 von ihnen illegal abgerissen. Die Grünen fordern nun, den Schutz historischer Bauten zu stärken.

Sachsen hat in den vergangenen Jahren mehr als 300 Kulturdenkmale verloren, einige auch durch illegalen Abriss (Archivbild).

Dresden - In Sachsen sind in den vergangenen Jahren 355 Denkmale verloren gegangen. 13 von ihnen wurden ohne Genehmigung abgerissen. Das ergaben Kleine Anfragen des Grünen-Politikers Thomas Löser im Landtag. Damit liegen erstmals Daten zu den Verlusten in den einzelnen Landkreisen sowie konkrete Angaben der unerlaubt abgerissenen Objekte vor, hieß es.

Mit jedem Denkmal verschwindet ein Stück Geschichte

„Jedes abgerissene Denkmal ist ein herber Verlust für Sachsen. Denn mit jedem Denkmal verschwindet auch ein Stück Geschichte und Identität unserer Region“, erklärte Löser. Umso mehr sei es schockierend, dass immer wieder Denkmale illegal abgerissen werden. CDU und SPD müssten endlich mehr für den Erhalt unserer baulichen Kultur in Sachsen tun.

Grüne verlangen bessere Unterstützung von Eigentümern

Die Grünen fordern eine Stärkung des Denkmalschutzes und bessere Unterstützung von Denkmalbesitzern. „Ohne rechtzeitige Schutzmaßnahmen bleibt von einem einstigen Meisterwerk am Ende oft nur ein ruinöses Gebäude.“ Weil vielerorts das Personal fehle, sei aktuell leider weder eine systematische Erfassung gefährdeter Denkmale noch ein aktives Eingreifen möglich.

Nach Angaben des Ministeriums für Infrastruktur und Landesentwicklung gab es etwa keine Genehmigung für den Abriss des Gartenpavillons in einer denkmalgeschützten Villa in der Leipziger Gräfestraße und für die Beseitigung eines Schmuckbrunnens einer Villa in der Dösner Straße in Leipzig. Weitere illegale Abrisse betreffen unter anderem Teile von Dreiseitenhöfen in Dahlen und Großenhain und Wohnhäuser in Ebersbach bei Meißen und Hartenstein.

Denkmalschutz braucht ausreichend Personal

„Die Staatsregierung muss deshalb das Landesamt für Denkmalpflege jetzt in die Lage versetzen, offene Personalstellen zügig nachzubesetzen und prüfen, ob die unteren Denkmalbehörden bei Städten und Landkreisen ausreichend besetzt sind“, so Löser. Der Schutz der Baudenkmäler sei auch ein Zeichen der Wertschätzung gegenüber den vielen Menschen, die sich in der DDR zum großen Teil ehrenamtlich für ihren Erhalt eingesetzt haben.

Sachsen ist reich an Baudenkmälern. Mit mehr als 100.000 geschützten Bauten steht der Freistaat im Ländervergleich bundesweit auf Platz zwei, hieß es weiter. Um dieses Erbe zu bewahren, hatten die Grünen nach eigenen Angaben in den Verhandlungen zum aktuellen Doppelhaushalt knapp vier Millionen Euro zusätzlich für Denkmalerhalt gesichert.