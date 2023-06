Dresden - Sachsen möchte die Entwicklung einer künstlichen Stimme für stimmlose Menschen mit 3,1 Millionen Euro unterstützen. Einen ersten Fördermittelbescheid wolle Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) dem Dresdner Unternehmen Altavo GmbH am 30. Juni übergeben, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Bei dem Vorhaben kommt Künstliche Intelligenz zum Einsatz. Die Sensortechnologie könne stumme Sprechbewegungen feststellen und charakterisieren, hieß es. „Neueste tiefe neuronale Netze verwandeln diese Signale unmittelbar in hörbare Sprache.“ An dem Projekt seien auch Partner von der Technischen Universität Dresden beteiligt.