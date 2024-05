Dresden/Berlin - Die Ministerpräsidenten von Sachsen und Thüringen, Michael Kretschmer (CDU) und Bodo Ramelow (Linke), haben für diesen Freitag zum Spitzengespräch der mittelständischen Stahlindustrie eingeladen. Bei dem Treffen in der Vertretung des Freistaates Sachsen beim Bund in Berlin wollen sie sich mit Vertretern der Branche und ihrer Verbände sowie des Bundeswirtschaftsministeriums über die aktuelle Situation, Rahmenbedingungen und Zukunftsaussichten austauschen, wie die Sächsische Staatskanzlei in Dresden am Dienstag mitteilte.

Vor allem die mittelständischen Elektrostahlunternehmen sähen sich aktuell großen Herausforderungen gegenüber, hieß es zur Begründung. „Sachsen und Thüringen sind wichtige Standorte der deutschen Stahlindustrie.“