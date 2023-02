Leipzig - Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen können sich am Wochenende auf milderes Wetter freuen. Die Temperaturen steigen in allen drei Bundesländern auf bis zu 10 Grad. „Von dem sonnigen und wolkenlosen Himmel muss man sich allerdings wieder verabschieden“, sagte ein Sprecher des DWD am Freitagmorgen. Außerdem bleiben die Nächte zunächst wieder frostfrei.

Am Freitag bleibt es zunächst trocken und bewölkt, ab dem Mittag kann auch mal die Sonne zum Vorschein kommen. Im Erzgebirge wird am Morgen noch vereinzelt Schneefall erwartet. Die Temperaturen liegen am Freitag bei 4 bis 7 Grad und bei 2 bis minus -2 in der Nacht.

Für den Samstag rät der DWD, einen Regenschirm mitzunehmen, da den ganzen Tag über mit Regen und Nieselregen zu rechnen sei. Im Bergland soll es zudem aufgrund des Regens zu Tauwetter kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 9 Grad an. In der Nacht kommt es immer wieder zu geringem Sprühregen, die Temperaturen sinken auf bis zu 3 Grad.

Der Sonntag könnte sich laut den Meteorologen schließlich als Ausflugstag eignen. Es bleibt nämlich niederschlagsfrei, in Sachsen-Anhalt und Thüringen kann es sogar vereinzelt zu Sonnenschein kommen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 10 Grad.