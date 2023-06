Dresden - Sachsens Regierung lässt sich am kommenden Sonntag (11. Juni) wieder einmal hinter die Kulissen schauen. Beim „Offenen Regierungsviertel“ könnten sich Besucher über die Arbeit und Themen der Staatsregierung informieren, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Neben dem Ministerpräsidenten sollen auch weitere Mitglieder der Staatsregierung anwesend sein. Für Unterhaltung sorgen Mitmachaktionen, Angebote für Kinder und reichlich Musik.

So gibt es unter anderem in der Sächsischen Staatskanzlei, dem Sitz des Ministerpräsidenten, Führungen durch das historische Gebäude. Die Besucher können einen Blick in das Gästebuch der Regierung werfen.