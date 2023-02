Dresden - Das Land Sachsen hat seine Unternehmen mit Staatsbeteiligung im Jahr 2021 mit 52,3 Millionen Euro gestützt. „Die Auswirkungen der Corona-Pandemie haben sich im Jahr 2021 mit unterschiedlicher Härte auch in den Beteiligungsunternehmen fortgesetzt“, schreibt Finanzminister Hartmut Vorjohann (CDU) im neuen Beteiligungsbericht, der am Dienstag vorgestellt wurde. Der Freistaat ist an 31 Unternehmen direkt beteiligt, die mehr als 5400 Beschäftigte in Sachsen haben. Das Spektrum reicht von der Porzellanmanufaktur in Meißen über die Flughäfen in Dresden und Leipzig bis hin zur Sächsischen Aufbaubank und Sachsenlotto.

Der im Internet verfügbare Bericht liefert auf 270 Seiten Daten zu Unternehmen des privaten und öffentlichen Rechts, an denen das Land beteiligt ist. Er bezieht sich auf das Wirtschaftsjahr 2021.