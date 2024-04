Dresden - Die im Februar gegründete Partei Werteunion will am kommenden Sonntag in Sachsen ihren dritten Landesverband gründen. Mit der Wahl der Kandidaten für die Landtagswahl im September stelle sich die Werteunion für den Wahlkampf in Sachsen auf, hieß es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend. Es gebe rund 20 Kandidaten für die Landesliste. Der Unternehmer Heiko Petzold stellt sich den Angaben zufolge als Landesvorsitzender zur Wahl.

Der Bundesvorsitzende der Partei, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans Georg Maaßen, sagte laut Mitteilung: „Ich freue mich sehr, dass wir nun in Sachsen die Möglichkeit bekommen werden, aktiv Politik auf Landesebene mitzugestalten. Wir stehen für Werte und Freiheit.“ Landesverbände gibt es bisher in Thüringen und Schleswig-Holstein.