Halle - Sachsen-Anhalts Kommunen haben sich zuletzt weiter verschuldet. Die Verschuldung der kommunalen Kernhaushalte lag Ende des ersten Quartals dieses Jahres bei 2,997 Milliarden Euro, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Das seien 7,7 Prozent mehr gewesen als noch ein Jahr zuvor. Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung in den Kommunen habe zum 31. März 1371 Euro betragen, das waren 90 Euro mehr als zum entsprechenden Vorjahreszeitpunkt. Den Angaben zufolge wurden knapp 55 Prozent der Verbindlichkeiten für Investitionen verwendet, 45 Prozent für die Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs.

Die drei kreisfreien Städte Halle, Magdeburg und Dessau-Roßlau hätten einen Schuldenstand von rund 1,081 Milliarden Euro verzeichnet, hieß es weiter. Das habe einem Plus von 24,7 Prozent entsprochen im Vergleich zum Ende des ersten Quartals 2022. Die Schulden der Landkreise seien binnen des Jahres um 3,2 Prozent auf 623 Millionen Euro gestiegen. Der Schuldenstand der kreisangehörigen Gemeinden und Verbandsgemeinden reduzierte sich um 1,4 Prozent auf 1,292 Milliarden Euro, wie die Statistiker weiter mitteilten.