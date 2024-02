Auf Jobmessen tauschen sich Arbeitgeber, Arbeitssuchende und junge Menschen aus. Ein guter Ort, um dem Fachkräftemangel zu begegnen. Sachsen-Anhalts größte Messe dieser Art gibt es in Halle.

Halle - Sachsen-Anhalts größte Bildungs-, Job- und Gründermesse feiert in Halle ihren 20. Geburtstag. Nach der Eröffnung am Freitag kann die „Chance 2024“ bis Samstag auf dem Messegelände in der Saalestadt besucht werden. Unter dem Motto „Zukunft selbst gestalten“ präsentieren sich Unternehmen aus Industrie, Handwerk und Gewerbe sowie Institutionen, Kammern und Verbände aus dem gesamten Bundesland. Sie wollen offene Stellen bewerben, Jobperspektiven geben und Karrierechancen eröffnen, hieß es von den Organisatoren. Auch Ausbildungsberufe und Weiterbildungsmöglichkeiten seien Themen der Karrieremesse, die zudem als Plattform für Austausch und Wissensvermittlung gilt.

Mitarbeiter und Personalverantwortliche beraten vor Ort, geben Einblicke in den Traumjob, stellen neue Berufe vor und beantworten Fragen rund um Ausbildungswege und Berufseinstieg. Universitäten sowie Fach- und Hochschulen wollen über Studiengänge und Abschlüsse sowie Finanzierungsmöglichkeiten informieren und wer ein Unternehmen gründen möchte, findet ebenfalls die passenden Ansprechpartner, wie es hieß.

Im Vorjahr hatten den Angaben zufolge mehr als 9000 vorwiegend junge Menschen die „Chance“-Messe in Halle besucht. Etwa 300 Aussteller hatten sich präsentiert.