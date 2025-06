Die meisten Bundesländer haben sich bei den Bearbeitungszeiten für Steuerbescheide verbessert, ergibt eine Umfrage des Steuerzahler-Bundes. In zwei Ländern geht es schneller als 40 Tage.

Die Finanzämter in Sachsen-Anhalt gehören zu den schnellsten. (Symbolbild)

Magdeburg/Berlin - Sachsen-Anhalts Finanzämter gehören zu den schnellsten bundesweit. Sie liegen auf Platz zwei nach den Thüringer Finanzämtern, wie eine Auswertung des Steuerzahler-Bundes auf Basis einer Umfrage unter Finanzverwaltungen zeigt. Zuerst hatte das Portal „t-online“ darüber berichtet. Laut der Auswertung warten Steuerzahler im Schnitt in Thüringen 39,1 Tage auf ihren Einkommensteuerbescheid, in Sachsen-Anhalt 39,7 Tage. In Hamburg sind es 40,6 Tage. Schlusslichter sind demnach Bremen (52,8 Tage) und das Saarland (53,8 Tage).

Im Vergleich zum Vorjahr hätten die meisten Bundesländer bessere Ergebnisse erzielt. In der Finanzverwaltung werden laut Bund der Steuerzahler Einkommensteuererklärungen zunehmend vollautomatisch bearbeitet. „Damit sollen die Steuerbescheide schneller erstellt werden und die Sachbearbeiter mehr Zeit für komplexe Fälle erhalten.“