Ein Apothekenzeichen ist am Eingang einer Apotheke angebracht.

Magdeburg - Die Öffnungszeiten der Apotheken in Sachsen-Anhalt könnten sich demnächst ändern. Eine seit Monatsbeginn geltende Allgemeinverfügung erlaubt Abweichungen von der Pflichtöffnungszeit von 9.00 bis 18.00 Uhr samt Mittagspause, wie eine Sprecherin der Apothekerkammer am Donnerstag erklärte. Nach der neuen Regelung müssen die Apotheken montags, dienstags, donnerstags und freitags zwischen 8.00 bis 18.00 Uhr mindestens sechs Stunden dienstbereit sein. Mittwochs und samstags müssen sie zwischen 8.00 und 14.00 Uhr mindestens an drei zusammenhängenden Stunden öffnen.

Auf Antrag können die Apotheken von der Samstagsöffnung befreit werden. An Notdienstbereitschaften ändert sich nichts. Die „Mitteldeutsche Zeitung“ berichtete am Donnerstag online über das Thema. In Sachsen-Anhalt gibt es aktuell 564 Apotheken, vor zehn Jahren waren es noch über 600.

Mit der Flexibilisierung sollen die Apotheken ihre Öffnungszeiten dem tatsächlichen Bedarf anpassen können und das knapper werdende Fachpersonal gezielter einsetzen. Drohenden Betriebsaufgaben soll entgegengewirkt werden. So könnten Apotheken künftig etwa am Freitagnachmittag früher schließen und dafür am Samstag öffnen, wenn es sich als günstiger erweise, erklärte die Sprecherin.

Derzeit seien etwa 140 Apotheken samstags nicht geöffnet. Einen Überblick, ob und wie die Apotheken die neuen Möglichkeiten nutzen, gebe es noch nicht. Lockerungen gelten bereits in mehreren anderen Bundesländern.