Sachsen-Anhalt will drei Moore renaturieren

Magdeburg - Sachsen-Anhalt plant die Renaturierung von drei Mooren. Pilotprojekte seien geplant im Cheiner Torfmoor (Altmarkkreis Salzwedel), in der Nedlitzer Niederung (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) und in Magdeburgerforth (Landkreis Jerichower Land), wie das Umweltministerium und das Landesamt für Umweltschutz am Donnerstag mitteilten. Unter anderem mit den Eigentümern und Nutzern der Flächen sollten Strategien und konkrete Maßnahmen für die Moorflächen entwickelt werden. Weitere Projekte könnten folgen.

Die einstmals entwässerten Moore sollen als natürliche Kohlenstoffspeicher genutzt werden, hieß es. Sie würden heute aber zu großen Teilen landwirtschaftlich genutzt. Es stelle sich etwa die Frage nach Kompensationen. „Lösungen dazu kann es nur im engen Dialog mit allen Projektbetroffenen geben“, erklärte Umweltstaatssekretär Steffen Eichner.

Den Angaben zufolge nehmen Moore oder moorähnliche Böden in Sachsen-Anhalt insgesamt rund 91 000 Hektar ein und damit knapp 4,5 Prozent der Landesfläche. Rund 600 Hektar Moore seien gesetzlich geschützte Biotope nach Bundesnaturschutzgesetz. Seit 1992 werde die Renaturierung von Mooren im Rahmen des Naturschutzgroßprojektes Drömling bereits vorangetrieben.