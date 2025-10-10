Sollen wir das einfach so stehen lassen? Eine repräsentative Umfrage der Freien Universität Berlin ermittelte kürzlich die Beliebtheits-Werte der jeweiligen Bundesland-Bewohner. Hier schnitten wir Sachsen-Anhalter semi-prächtig ab – vorletzter Platz. Nach dem ersten Schock (Spinnen die alle?) hier ein Erklärungsversuch: Die anderen kommen einfach mit unserer geradlinigen Art nicht klar. Nun, da Ihr restlichen Deutschen dies wisst, könntet Ihr uns einfach mal ein bisschen besser finden.

Schlusslicht waren bekanntermaßen die Berliner. Sagen wir es sachsen-anhaltisch direkt: Die Hauptstädter sind so disruptiv, desolat und dämlich, dass sie sich wohl selbst auf den letzten Platz gewählt haben (ey, bei uns funkzjoniert einfach jarnüscht, nichma Umfragen). Warum die Ost-Bundesländer (außer Meck-Pomm, ja, Ostsee-Bonus) allesamt hinten rangieren? Die Wessis sind schuld. Und die Statistik. Vermutlich gibt es insgesamt mehr Wessis, die den Osten so mittel finden als es überhaupt Ossis gibt.

Und jetzt? Erstens – traue keiner Umfrage, die du nicht selbst gefälscht hast. Zweitens: Sachsen-Anhalt ist immer Sieger der Herzen. Sowieso.