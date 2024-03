Magdeburg - Die Suche nach Lehrkräften in Sachsen-Anhalt läuft weiter. Insgesamt 568 Stellen für ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer sowie für Lehrkräfte im Seiteneinstieg seien nun ausgeschrieben worden, teilte das Bildungsministerium am Montag in Magdeburg mit. Darunter seien 173 schwer besetzbare Stellen, für die eine Zulage gezahlt werde. Für Sekundarschulen werden 183 Lehrer gesucht, 121 für Gymnasien und 116 für Grundschulen, weitere Stellen sind etwa an Förderschulen, Berufsschulen, Gemeinschafts- und Gesamtschulen frei. Die Bewerbungsfrist endet am 31. März.