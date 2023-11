Ohrsleben - Sachsen-Anhalt schafft Ersatz für Bäume, die in der Vergangenheit an Bundes- und Landesstraßen gefällt werden mussten. Landesweit werden in den kommenden Monaten insgesamt 2800 junge Bäume gepflanzt, wie das Umweltministerium mitteilte. An diesem Mittwoch wollen sich Umweltminister Armin Willingmann (SPD) und Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am „Grünen Band“ in der Börde an der Pflanzaktion beteiligen. Das „Grüne Band“ ist der Streifen entlang der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze, der sich zu einem einzigartigen Lebensraum für bedrohte Tier- und Pflanzenarten entwickelt hat.

Sachsen-Anhalts Straßenbäume haben ein hohes Durchschnittsalter, Streusalz und Umweltverschmutzung machen ihnen aber zu schaffen. Manche werden bei Unfällen so geschädigt, dass sie sich davon nicht mehr erholen. Hinzu kommen Wetterunbilden wie Stürme, Trockenheit, Schädlinge und andere durch den Klimawandel forcierte Probleme. Exakt 263 102 Bäume flankieren die 2000 Kilometer Bundes- und 4000 Kilometer Landesstraßen, die die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt betreut.