Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt hat in diesem Jahr für rund 101.500 Euro Kunstwerke angekauft. Es handele sich um 17 Werke von sieben Künstlerinnen und Künstlern, teilte das Ministerium für Kultur am Donnerstag in Magdeburg mit. Malerei, Zeichnungen und Grafiken, aber auch Plastiken und Fotografien seien dabei. Außerdem seien fünf Künstlerbücher angekauft worden. Hinzu kamen Zuwendungen für drei Ankäufe in Höhe von fast 41.000 Euro.

„Die zeitgenössische Kunst ist der Spiegel unserer Zeit und ein Ausdruck von Kreativität, Emotionen und Perspektiven“, erklärte Staats- und Kulturminister Rainer Robra (CDU). „Sachsen-Anhalt darf ein reiches kunstgeschichtliches Erbe sein Eigen nennen, verfügt aber auch über eine aktive und innovative Gegenwartskunst.“ Die Arbeit der talentierten Künstlerinnen und Künstler werde unterstützt und sichtbar gemacht.

Ein Kunstbeirat gibt Empfehlungen für die Ankäufe. Diese sollten möglichst breitgefächert und genreübergreifend das Leben und Schaffen der Künstler dokumentieren, hieß es. Die Ankäufe für die Landeskunstsammlung würden ausschließlich aus Mitteln der Glücksspielabgabe bestritten. Die Ausgaben schwanken, 2022 etwa waren noch 240 750 Euro für Kunstankäufe ausgegeben worden, 2021 rund 70 600 Euro. Sachsen-Anhalt kauft seit 1991 Kunstwerke an.