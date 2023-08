Winnipeg/Magdeburg - Sieben Polizistinnen und Polizisten, eine Feuerwehrfrau und ein Justizbeamter aus Sachsen-Anhalt kämpfen derzeit in Kanada bei den Weltsportspielen von Polizei und Feuerwehr um Medaillen.

Die meisten Erfolge bis zur Halbzeit holte das Team bisher in der Leichtathletik. Gleich ein ganzer Medaillensatz ging an den pensionierten halleschen Polizisten Werner Zabel, er ging in verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen an den Start. Andere Sachsen-Anhalter waren im Bankdrücken, Bodybuilding, Bogenschießen oder Schwimmen erfolgreich.

Auch der dienstälteste Teilnehmer kann sich mit einer Goldmedaille schmücken: Dirk Fleischer von der Landespolizei gewann den Wettbewerb im Bodybuilding. Er gehörte 1995 neben einigen Magdeburger Feuerwehrleuten zu ersten Sachsen-Anhaltern, die an den Spielen teilnahmen.

Noch bis zum Sonntag finden die Weltsportspiele der Polizei und Feuerwehr im kanadischen Winnipeg statt. Die World Police and Fire Games finden seit 1985 alle zwei Jahre statt. Wegen Corona waren die Spiele von 2021 in Rotterdam um ein Jahr verschoben worden, so dass dieses Mal nur ein Jahr zwischen der 19. und 20. Austragung liegen.

Im vergangenen Jahr war Sachsen-Anhalt mit dem bislang größten Starterfeld in die Niederlande gereist. Damals waren mehr als 90 Athleten aus dem gesamten Bundesland am Start. Die Sportler tragen die Kosten für die Reise und die Startgebühren selbst.