Ungewöhnlich milde Temperaturen von bis zu 14 Grad prägen den Dezember in Sachsen-Anhalt. Was der Deutsche Wetterdienst für den weiteren Wochenverlauf erwartet.

Halle - Sachsen-Anhalt startet mit ungewöhnlich mildem und teils windigem Wetter in die neue Woche. In der Nacht zum Montag zieht ein Frontausläufer eines Tiefs über das Land hinweg und bringt etwas Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Harz seien in Staulagen bis zu zehn bis 15 Liter pro Quadratmeter möglich, größere Mengen würden jedoch nicht erwartet. Auf dem Brocken kann es in der Nacht zu schweren, vorübergehend auch orkanartigen Böen kommen.

Am Montag beruhigt sich das Wetter zunächst. Der Tag verläuft weitgehend niederschlagsfrei, wenngleich immer wieder Wolkenfelder durchziehen. Der Wind weht in tieferen Lagen meist mäßig bis frisch, im Harz bleiben stürmische Böen möglich. Die Temperaturen steigen auf sehr milde 13 bis 14 Grad - Werte, die für Dezember außergewöhnlich hoch sind.

Frühlingsgefühle im Dezember

Am Abend zum Dienstag erreicht ein weiteres Niederschlagsgebiet vor allem die Altmark, wo bis zu zehn Liter pro Quadratmeter fallen können. Insgesamt ziehen die Niederschläge jedoch rasch ostwärts ab. Auch der Dienstag bleibt mit 11 bis 13 Grad sehr mild für diese Jahreszeit. In der Nacht soll es nur wenig - auf rund 9 Grad - abkühlen.

Den Höhepunkt der milden Witterung erwartet der DWD am Mittwoch. Dann könnten die Temperaturen erneut bis zu 14 Grad erreichen. Auch etwas Wind ist möglich, Warnschwellen werden aber voraussichtlich nicht überschritten. Im weiteren Wochenverlauf soll es größtenteils trocken bleiben. Die Temperaturen gehen leicht zurück, bleiben aber weiterhin über dem Gefrierpunkt.