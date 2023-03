Halle - Die Wirtschaft in Sachsen-Anhalt hat im vergangenen Jahr trotz der Krisen deutlich zugelegt und ist stärker gewachsen als im Bundesdurchschnitt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg preisbereinigt im Vergleich zu 2021 um 2,6 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Damit habe Sachsen-Anhalt den höchsten Anstieg seit zehn Jahren verzeichnet. Seit 2000 sei der Wert lediglich in den Jahren 2006 (+3,7 Prozent) und 2010 (+4,5 Prozent) höher ausgefallen.

Mit dem Plus lag Sachsen-Anhalt auch über dem bundesweiten BIP. Dieses stieg im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent. Insgesamt habe der Osten nur einen geringen Anteil an der bundesweiten Wirtschaftsleistung, sagte der Präsident des Statistischen Landesamtes, Michael Reichelt. So erbringe Sachsen-Anhalt nur zwei Prozent an der Gesamtwirtschaftsleistung des Landes.

Ministerpräsident Reiner Haselhoff zeigte sich erfreut über das Wachstum. „Die bisherigen Ansätze werden damit von Erfolg gekrönt und sollten fortgesetzt werden“, sagte der CDU-Politiker. Gleichzeitig betonte er, dass ein solcher Anstieg nicht ohne ausländische Zuwanderinnen und Zuwanderer möglich gewesen wäre: „Wir sind auf Zuwanderung im Arbeitsmarkt angewiesen und müssen ihr positiv gegenüber stehen.“ Der BIP-Zuwachs sei jedoch auch ein Zeichen dafür, dass sich Arbeiterinnen und Arbeiter aus dem Ausland in Sachsen-Anhalt wohlfühlten und passende Rahmenbedingungen vorfänden.