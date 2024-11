Viele Beschäftigte gehen bald in den Ruhestand, gleichzeitig werden weniger Menschen geboren - Unternehmen suchen händeringend Arbeitskräfte. Sachsen-Anhalt will bei der Anwerbung unterstützen.

Magdeburg - Mit einer Fachkräftekampagne will das Land Sachsen-Anhalt die Wirtschaft bei der Gewinnung von Fachkräften unterstützen. „Der Druck ist hoch“, sagte Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) bei der Vorstellung der Kampagne mit dem Titel „Sachsen-Anhalt kann's halt“. Man brauche Arbeitskräfte auf allen Ebenen. Geplant sind unter anderem Aktivitäten auf Social Media, Plakat- und Hörfunkwerbung sowie Präsentationen bei Veranstaltungen.

Schulze setzt neben der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte auch auf Rückkehrer aus anderen Bundesländern. Dabei soll hervorgehoben werden, dass das Leben in Sachsen-Anhalt vergleichsweise günstig ist und es relativ viele Kita-Plätze gibt.

Projekt in Vietnam wird ausgebaut

Eine Fachkräfteinitiative des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) in Vietnam wird auf gewerblich-technische Berufe und das Handwerk übertragen. In den vergangenen sieben Jahren seien etwa 600 Auszubildende aus Vietnam in die Branche nach Sachsen-Anhalt und in angrenzende Bundesländer vermittelt worden, sagte Dehoga-Präsident Michael Schmidt. Sehr viele Azubis schlossen die Ausbildung erfolgreich ab, 76 Prozent blieben im Anschluss in Sachsen-Anhalt.

Ein Fokus liegt auf der Sprachförderung bereits im Heimatland. „Sprache ist der Schlüssel für Erfolg“, sagte Schmidt. In bestimmten Branchen gehe es nicht ohne gute Sprachkenntnisse.