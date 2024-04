Halle - Die Baupreise sind zu Beginn dieses Jahres in Sachsen-Anhalt leicht gestiegen. Für den Neubau konventionell gefertigter Wohngebäude wurden im Februar 3,4 Prozent mehr fällig als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Halle mitteilte. Während sich Rohbauarbeiten um 1,0 Prozent verteuerten, lag das Plus für Bauleistungen am Bauwerk bei 3,4 und für Ausbauarbeiten bei 5,3 Prozent.

Insgesamt verteuerten sich die Preise für Bauleistungen für neue Wohngebäude seit dem Jahr 2015 um 68 Prozent, wie es weiter hieß. Die größte Steigerung entfiel demnach auf die letzten drei Jahre: von Februar 2021 bis Februar 2024 legten die Preise um 40,7 Prozent zu.