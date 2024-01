Eichsfeld-Wipperaue - Bei einem Feuer in einer Produktionsstätte für Automobilteile im Landkreis Eichsfeld ist ein Schaden in Höhe von 30.000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilte, brannte es am frühen Dienstagmorgen in einer Produktionshalle in der Straße Unterdorf in Haynrode. Menschen hätten sich zum Zeitpunkt des Feuers nicht in der Halle befunden. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte ein Heizofen eine Palette in Brand gesetzt, auf der laut Polizei Autoersatzteile gelagert wurden. Der Ofen sei über die Feiertage heruntergefahren und nun wieder angeheizt worden. Die Ermittlungen zum Brandgeschehen laufen.