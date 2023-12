Berlin - Nachdem Unbekannte am späten Montagabend einen Chanukka-Leuchter in Tempelhof-Schöneberg beschädigt haben, ermittelt nun die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes. Polizeibeamte hatten im Vorbeifahren bemerkt, dass eine an der Straße An der Urania aufgestellte Chanukkia teilweise zerstört war, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Unbekannte haben demnach einen der acht Leuchtkörper abgerissen und auf den Boden geschmissen, ein am Leuchter angebrachtes Schild wurde ebenfalls entfernt. Die Ermittlungen zu den Tätern dauern an.

Das jüdische Chanukka-Fest erinnert an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem nach einem Aufstand gegen die Griechen 164 vor Christus und an das „Lichtwunder“ eines acht Tage brennenden Leuchters. Es dauert in diesem Jahr vom 7. bis zum Abend des 15. Dezember.