Die Züge zwischen Zehlendorf und Schöneberg fahren wieder. Die Strecke war am Samstag gesperrt.

Symbolfoto: Eine S-Bahn steht mit geöffneten Türen an einem Bahnsteig

Berlin - Nach einem Feuerwehreinsatz und einer Signalstörung am Samstagabend fahren die Züge der Linie S1 im Südwesten Berlins wieder planmäßig. Die Störungen seien kurz vor Mitternacht behoben worden, teilte eine Bahnsprecherin am Sonntagmorgen mit. Zuvor fuhr die S-Bahn nur im 20-Minuten-Takt zwischen Potsdam und Berlin-Schöneberg. Ursache war eine Signalstörung in Berlin-Zehlendorf.

Ein Feuerwehreinsatz an der S-Bahn-Haltestelle Botanischer Garten hatte am Samstag weitere Probleme bereitet. Die Strecke zwischen Zehlendorf und Schöneberg war deshalb zeitweilig unterbrochen.

Wegen einer defekten Bremsanlage habe sich an einer S-Bahn Rauch entwickelt, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr der Deutschen Presse-Agentur. Weil sich der Zug zu dem Zeitpunkt an der Haltestelle befand, konnten alle Passagiere aussteigen. Niemand sei verletzt worden.