Winterwetter hatte den S-Bahn-Verkehr in Hannover lahmgelegt. Jetzt fahren erste Züge wieder - bisher aber nur auf einer Teilstrecke.

Hannover - Die S-Bahn Hannover hat nach dem wetterbedingten Stopp am Morgen auf einer ersten Teilstrecke den Betrieb wieder aufgenommen. Konkret gehe es um die S-Bahnlinie S5 zwischen Paderborn und Hameln im Pendelverkehr, teilte der Betreiber Transdev mit.

Die ursprünglich geplante Wiederaufnahme der S-Bahnlinie S7 ab Celle bis Lehrte, die ab 15.08 Uhr auf diesem Teilstück ebenfalls im Pendelverkehr fahren sollte, wurden dagegen wieder abgesagt. „Die S7 kann leider nicht fahren“, sagte eine Sprecherin. Der Zug komme wegen des Wetters nicht aus der Abstellung.

Das Unternehmen hatte den S-Bahn-Verkehr in Hannover am Morgen wegen des Winterwetters zunächst komplett eingestellt. Auch Ersatzbusse konnten nicht fahren.