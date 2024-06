Berlin - Mehr Personal an den Bahnhöfen und mehr Züge auf der Schiene: Für die Fußball-Europameisterschaft weitet die Berliner S-Bahn die Kapazitäten aus. „Mit mehr und längeren Zügen sorgen wir während der EM dafür, dass unsere Gäste aus ganz Europa mit der S-Bahn zuverlässig zu den Spielen ins Olympiastadion und zum Fanfest am Brandenburger Tor kommen“, teilte S-Bahnchef Peter Buchner am Donnerstag mit. Zwischen Innenstadt und dem Olympiastadion sollen dann auf Bestellung der Länder Berlin und Brandenburg sechs statt zwei Züge pro 20 Minuten unterwegs sein, hieß es.

Auch auf der S1 zwischen Gesundbrunnen und Schöneberg sowie auf der S5 zwischen Westkreuz und Mahlsdorf sollen bei späten Spielen zur An- und Abreise zusätzliche Züge eingesetzt werden. „Während des gesamten Turniers fahren die Züge im Innenstadtbereich auch im Abendverkehr und am Wochenende mit längeren Zügen“, hieß es. An den Bahnhöfen, insbesondere am Berliner Hauptbahnhof, will die Bahn zudem personell aufstocken. Insgesamt rund 50 zusätzliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollen dort Fans und Besuchern bei der Orientierung am Bahnhof behilflich sein.

In Berlin werden während der EM insgesamt sechs Partien ausgetragen, darunter auch das Turnier-Finale. Die Stadt hat auf der Straße des 17. Juni außerdem eine Fanmeile eingerichtet, auf der insbesondere die Spiele der deutschen Nationalmannschaft übertragen werden sollen.