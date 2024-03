Neuenhagen - Eine S-Bahn hat am frühen Montagmorgen an einem Bahnübergang in Neuenhagen östlich von Berlin einen Lastwagen erfasst. Der 63 Jahre alte Lkw-Fahrer wurde nach Angaben der Polizei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Insassen der S-Bahn blieben unverletzt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers war der Bahnübergang zwischen Ziegelstraße und Rosa-Luxemburg-Straße beschrankt. Die Schranke wurde beschädigt. Ob sie beim Zusammenstoß geschlossen war, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Der S-Bahn-Verkehr auf der Linie S5 war bis zum Mittag zwischen Fredersdorf und Hoppegarten unterbrochen, Regionalzüge fuhren „auf Sicht“, wie es von der Polizei hieß. Auch für Autos war der Unfallort am frühen Nachmittag noch gesperrt.