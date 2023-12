Bremen - Die Staatsministerin beim Bundeskanzler, Sarah Ryglewski (SPD), hat auf Deutschlands Verantwortung bei der Umsetzung von globalen Nachhaltigkeitszielen hingewiesen. Es gebe in der Welt große Erwartungen an Deutschland, sagte Ryglewski am Donnerstag in Bremen. Das habe sie vor dem UN-Nachhaltigkeitsgipfel in New York erlebt. In Bremen wird eine Regionalkonferenz zur Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie veranstaltet. Eine solche Strategie gibt es seit 2002, sie wird in regelmäßigen Abständen überarbeitet. Mit ihr soll Deutschland die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die Sustainable Development Goals, umsetzen.