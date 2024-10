Blake Lively und Ryan Reynolds spenden wie Popstar Taylor Swift für die Hurrikan-Opfer in den USA. (Archivbild)

Berlin - Deadpool-Darsteller Ryan Reynolds (47) und dessen Frau Blake Lively (37) haben für die Opfer der Hurrikans „Helene“ und „Milton“ eine Million Dollar (rund 914.000 Euro) gespendet. „Ihre langjährige Unterstützung von Feeding America in Krisenzeiten hat unserem Netzwerk vor Ort vor, während und nach Katastrophen geholfen“, erklärte die Leiterin von Feeding America, Claire Babineaux-Fontenot am Donnerstag (Ortszeit) auf Instagram. Die Organisation versorgt Bedürftige in den USA mit Essen.

Einen Tag zuvor hatte Feeding America auf Instagram eine Spende von Pop-Superstar Taylor Swift in Höhe von fünf Millionen US-Dollar (rund 4,5 Millionen Euro) mitgeteilt. Das Geld von Swift, Reynolds und Lively solle unter anderem in die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser fließen.

„Milton“ war am späten Mittwochabend (Ortszeit) etwa 100 Kilometer südlich von Tampa auf Land getroffen. Nur wenige Tage vor „Milton“ war Sturm „Helene“ über den Südosten der USA gezogen und hatte in mehreren Bundesstaaten verheerende Verwüstung hinterlassen. Berichten zufolge verloren weit mehr als 200 Menschen infolge von „Helene“ ihr Leben.