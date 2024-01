Hannover - Der Nachtragshaushalt aufgrund des Hochwassers in Niedersachsen soll 110 Millionen Euro umfassen. Das berichtet das Magazin „Rundblick“ am Dienstag unter Berufung auf eigene Informationen. Nach einer Kabinettssitzung wollen Regierungschef Stephan Weil (SPD) und Finanzminister Gerald Heere (Grüne) den Nachtragshaushalt am Mittag auf einer Pressekonferenz vorstellen.

Das Geld soll den Angaben nach für die Beseitigung von Hochwasserschäden, die Entschädigung der Kommunen für Hilfseinsätze und vorbeugende Investitionen genutzt werden. Es könnten unter anderem Deiche verstärkt oder Rückhaltebecken gebaut werden, schreibt das Magazin. Der Landtag könne den Nachtragshaushalt im Eilverfahren bereits Anfang Februar beschließen. Die oppositionelle CDU hatte vor einigen Tagen 100 Millionen Euro für den Nachtragsetat gefordert.