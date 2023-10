Bautzen - Rund zwei Dutzend Schafe sind im Landkreis Bautzen vermutlich von einem oder mehreren Wölfen gerissen worden. Alleine in Lauske wurden in der Nacht zu Mittwoch nach ersten Informationen etwa 20 Schafe getötet, wie das Landratsamt am Mittwoch mitteilte. In Cosul wurden zwei trächtige Schafe und in Schönberg eine Ziege und zwei Schafe, darunter ein wertvoller Zuchtbock, gerissen. In allen Fällen werden derzeit durch die Fachstelle Wolf des Freistaates Rissgutachten angefertigt.

Die Wolfssituation sei für die Tierhalter unerträglich geworden, sagte die Beigeordnete des Landratsamtes, Romy Reinisch. „Weder hohe Zäune noch elektrischer Schutz oder Flatterbänder halten den Wolf mittlerweile von Angriffen ab.“ Der Freistaat müsse den Weg freimachen, damit der Landkreis gerichtsfeste Abschüsse von Wölfen anordnen könne.

Erst in der vergangenen Woche waren Dutzende Schafe auf einer gesicherten Weide in der Nähe von Kamenz östlich von Dresden von einem oder mehreren Wölfen gerissen worden.