Berlin - In Berlin und Brandenburg ist im vergangenen Jahr jeweils gut jedes fünfte Auto durch die Hauptuntersuchung gefallen. Ganz ohne beanstandete Mängel schaffen es in beiden Bundesländern jeweils rund zwei Drittel der Fahrzeuge durch die Überprüfung. Darauf deuten aktuelle Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes zu den regelmäßigen Hauptuntersuchungen hin, die die Deutsche Presse-Agentur ausgewertet hat.

Demnach fielen in Berlin 20,3 Prozent der untersuchten Autos durch, weil sie entweder komplett verkehrsunsicher waren oder erhebliche oder gefährliche Mängel aufwiesen. In Brandenburg lag die Quote bei 20,8 Prozent. Damit lagen beide Bundesländer in etwa auf dem bundesweiten Niveau von 20,7 Prozent. Gar keine Mängel fanden die Automechaniker bei 66 Prozent (Berlin) beziehungsweise 63,3 Prozent (Brandenburg).

Insgesamt kamen im vergangenen Jahr in der Hauptstadt rund 560.250 Autos zur Hauptuntersuchung. Im benachbarten Bundesland waren es den KBA-Zahlen zufolge rund 685.400.