Der Zugang zum Internet gehört in Schulen zu den Grundvoraussetzungen zum guten Lernen. In Sachsen-Anhalt sind mittlerweile knapp 95 Prozent der Schulen an schnelles Internet angeschlossen.

Magdeburg - Knapp 95 Prozent der Schulen in Sachsen-Anhalt haben einen schnellen Internetanschluss. Damit sind 850 der 895 Schulstandorte im Land entsprechend angeschlossen, wie das Bildungsministerium in Magdeburg am Donnerstag mitteilte. Laut Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) gehört Sachsen-Anhalt damit zu den führenden Bundesländern in Deutschland.

Die restlichen Schulen sollen bis Mai 2024 schnelles Internet haben, wie es hieß. Allerdings gebe es Schulgebäude, die baulich noch nicht für einen Glasfaseranschluss geeignet seien.

Die Schulen verfügen laut Bildungsministerium über Internetanschlüsse mit einer Datenrate von 1 Gigabit pro Sekunde im Downstream und 200 Megabit pro Sekunde im Upstream.