Rund 7500 Menschen beim Rosenmontagsumzug in Köthen

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) spricht in der Staatskanzlei zu den Medien.

Köthen/Halle - Rund 7500 Menschen haben laut Polizei beim Rosenmontagsumzug in Köthen begeistert gefeiert. Hier lautete das Motto: „Kukakö im Zirkuszelt - Manege frei: 'ne bunte Welt!“. „Es zogen etwa 75 Festwagen durch die Straßen und alles ist friedlich und ohne Vorkommnisse abgelaufen“, sagte ein Sprecher der Polizei Köthen.

Schirmherr Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) war vor Beginn des Umzugs zum Empfang der Karnevalisten und zum Gruppenfoto dabei. „Wir fühlen uns sehr geehrt, das ist eine Wertschätzung der teilnehmenden Vereine und eine symbolische Geste für den Karneval in Sachsen-Anhalt“, sagte der Senatspräsident der 1. Köthener Karnevalsgesellschaft Kukakö, Ronald Mormann. „Für die Karnevalisten ist es eine besondere Leistung, nach dieser problematischen Zeit wieder präsent zu sein und mit dem Publikum gemeinsam zu feiern.“

Eigentlich sollte es beim Rosenmontagsumzug in Halle auch laut und bunt zugehen. Aber kurz nachdem sich der Zug in Bewegung gesetzt hatte, gab es ein tragisches Ende. Eine Fußgängerin wurde nach Polizeiangaben verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Rosenmontagsumzug wurde abgebrochen. Die geplante Abschlussveranstaltung auf dem Marktplatz wurde laut Polizei abgesagt.

In Sachsen-Anhalt sind im Karneval Landesverband derzeit nach eigenen Angaben 190 Vereine mit rund 17.600 Karnevalisten organisiert.