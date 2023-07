Rund 734.000 Euro für „Solewelt“ in Bad Salzungen

Bad Salzungen - Die „Solewelt“ in Bad Salzungen (Wartburgkreis) soll zu einem Kompetenzzentrum zur Behandlung von Atemwegserkrankungen entwickelt werden. Für entsprechende Planungen überreichte Thüringens Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD) am Dienstag einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 734.000 Euro, wie sein Ministerium mitteilte. Die Gesamtinvestition belaufe sich auf rund 1,23 Millionen Euro.

„Das wird sich positiv auf das hiesige Kurwesen wie auch den Gesundheitstourismus auswirken“, sagte Tiefensee. Geplant ist der Bau von zwei Therapiebecken für Wassersportkurse, therapeutische Trainingseinheiten und Schwimmunterricht. Außerdem soll es einen zentralen Empfangsbereich, medizinische Räume für Sprechstunden und Behandlungen, Kursräume und Geräte-Trainingsflächen geben.

Bad Salzungen gehört nach Ministeriumsangaben zu den ältesten Sole-Heilbädern Deutschlands und ist „Staatlich anerkanntes Soleheilbad“. Die Salzkonzentration reiche von 1 bis 27 Prozent.