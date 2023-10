Dresden - Mit Fahnen und Transparenten haben rund 70 Menschen am Donnerstagabend wegen einer AfD-Parteiveranstaltung in einer Dresdner Gaststätte protestiert. Die Demonstrantinnen und Demonstranten seien „dem linken Spektrum“ zuzuordnen, teilte die Polizei am Freitag mit. Kontaktversuche der Beamten seien von den Teilnehmern ignoriert worden. Um ein Aufeinandertreffen der beiden Lager zu verhindern, positionierten sich Polizisten unter anderem am Eingang des Restaurants.

Als die Gäste des AfD-Treffens das Restaurant im Stadtteil Löbtau schließlich verließen, sollen sie sich in verschiedene Richtungen entfernt haben. Den Angaben zufolge liegen der Polizei aktuell keine Strafanzeigen seitens der Veranstalter vor. Hinsichtlich der Protestaktion prüfe die Polizei einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz.