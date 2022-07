Rund 6000 Besucher zu „Watt en Schlick Festival“ erwartet

Dangast - Musik, Lesungen und Filme vor Nordsee-Kulisse: Zum „Watt en Schlick Festival“ am Strand von Dangast in Friesland werden an diesem Wochenende insgesamt rund 6000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Das kleine Festival, das im vergangenen Jahr wiederholt mit dem „Helga!“-Award in der Kategorie „Bestes Festival“ ausgezeichnet wurde, ist ausverkauft, wie die Veranstalter mitteilten. Der Soulsänger Flo Mega und die Berliner Band The Ruffcats eröffnen das „Watt en Schlick“ heute (14.00 Uhr).

Auf insgesamt fünf Bühnen unmittelbar vor dem Weltkulturerbe Wattenmeer sind bis Sonntag mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler und Bands angekündigt - Headliner ist am Samstagabend die österreichische Band Bilderbuch. Neben Konzerten stehen auch Lesungen und Kinofilme auf dem Programm. Am Sonntag sollen die Deutschen Meisterschaften im Schlickrutschen im Watt vor dem Kurhaus in Dangast ausgetragen werden.