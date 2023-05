Halberstadt - Auf dem künftigen Gewerbegebiet Halberstadt-Ost ist eine rund 5000 Jahre alte Totenhütte entdeckt worden. Das große Grabmal wurde komplett mit einer aufwendigen Konstruktion aus Stahl und Holz umschlossen und als Block mit einem Schwerlasttransporter in die Werkstatt des Landesmuseum Halle transportiert, teilte die Daimler Truck AG am Freitag mit. In Halle soll die Untersuchung der Totenhütte unter Laborbedingungen fortgesetzt werden.

Unter anderem wird in Zusammenarbeit mit dem Max-Planck-Institut in Leipzig alte DNA untersucht. Es gehe um den Nachweis von möglichen verwandtschaftlichen Beziehungen. Allerdings könne auf Grund des enormen Aufwandes das Innere der Hütte erst in einigen Wochen untersucht werden.

Zuvor hatten die Archäologinnen und Archäologen auf der für die Daimler-Ansiedlung ausgewählten Fläche unter anderem ein Steinkistengrab und einen Opferschacht mit Tieropfern entdeckt. Darin wurde eine hochgestellte Persönlichkeit innerhalb der Kugelamphorenkultur bestattet.

Der Lastwagenhersteller Daimler Truck will in Halberstadt-Ost einen neuen Logistikstandort auf rund 260.000 Quadratmetern errichten.