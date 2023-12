Berlin - Rund 500 Menschen haben nach Polizeiangaben bei einer propalästinensischen Kundgebung in Berlin-Charlottenburg demonstriert. Es habe bislang keine Vorkommnisse gegeben, sagte eine Polizeisprecherin am Samstagnachmittag. Die unter dem Titel „Solidarität mit Palästina“ angemeldete Demonstration sei von rund 240 Polizistinen und Polizisten begleitet worden. Der Protestzug begann am Adenauerplatz und führte über den Kurfürstendamm bis zum Olivaer Platz.

Seit dem Terroranschlag der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober gibt es in Berlin ständig Demonstrationen im Zusammenhang mit dem Gaza-Krieg. Dabei ist es in der Vergangenheit auch zu Ausschreitungen gekommen. Weil sie Straftaten befürchtet, hat die Berliner Polizei eine am Silvesterabend in Neukölln geplante propalästinensische Demonstration mit dem Titel „No Celebration During Genocide“ („Keine Feiern während eines Genozids“) verboten.