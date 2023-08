Berlin - Rund drei Jahre nach dem Auftakt bundesweiter Versammlungen gegen staatliche Maßnahmen in der Corona-Pandemie haben sich Anhänger der Bewegung am Brandenburger Tor in Berlin versammelt. Die Polizei sprach am Samstagabend von rund 4600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern an der Demonstration, die unter dem Titel „Frieden, Freiheit, Wahrheit, Freude“ angemeldet war und sich für Frieden und Abrüstung aussprechen sollte. Berliner Initiativen wie die „Omas gegen Rechts“ hatten zu Gegenprotesten aufgerufen gegen die „Versammlungen aus dem verschwörungsideologischen Spektrum“. Die Polizei sprach am frühen Abend von einem „störungsfreien Verlauf“.