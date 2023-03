Erfurt - Mehr als 4500 Gutscheine für Schwimmkurse sind bislang über ein spezielles Landesprogramm zum Ausgleich von Defiziten aus der Pandemie erstellt worden. Noch bis zum Schuljahresende am 31. Juli sei es möglich, über die sogenannten Lern-Schecks Angebote wie etwa die Schwimmkurse wahrzunehmen, teilte das Bildungsministerium auf Anfrage mit.

Die Schulen hätten große Anstrengungen unternommen, den Schwimmunterricht, so er denn nicht in der Pandemie erteilt werden konnte, auf andere Weise zu kompensieren. So seien etwa Schwimmlager angeboten worden. Auch könnten Kinder der Klassenstufen Drei, die besonders vom Ausfall betroffen waren, teils mit Schülern anderer Klassenstufen zusammen Schwimmunterricht nehmen.

Der Schwimmunterricht sei nur in der Grundschule einmalig verpflichtend, hieß es aus dem Ministerium. Weiterführenden Schulen stehe häufig kein Geld für den Schwimmunterricht zur Verfügung. Deshalb nutzten vor allem diese die Chance, nötige Gelder für solche Schwimmkurse über das Landesaktionsprogramm zu erhalten und damit die Schwimmfertigkeiten zu festigen.

Unabhängig von den Gutscheinen konnten den Angaben nach zudem 565 Schülerinnen und Schüler von August bis Dezember 2022 der Klassenstufen Eins bis Acht über Einzelmaßnahmen der Schulen im Landesaktionsprogramm ergänzende Schwimmkurse besuchen.

Die Nachfrage in den Thüringer Schwimmbädern selbst scheint durchwachsen zu sein. „Wir haben bereits im Jahr 2022 unsere Kapazitäten für Schwimmlernkurse erhöht und bieten derzeit wöchentlich acht Schwimmlernkurse für Anfänger im Stadtbad Pößneck an“, teilte das dortige Stadtmarketing mit. Zusätzliche Schwimmlernkurse an Wochenenden seien ab Herbst denkbar. Zudem sei das Nutzungsangebot für das Schulschwimmen erweitert worden.

Auch in der Schwimmhalle Sollstedt (Landkreis Nordhausen) werde immer noch Unterstützung für die Lehrer der Grundschulen angeboten, damit das Schulschwimmen stattfinden darf. Dazu zähle auch die Bewerbung als Partner zum Einlösen der Lern-Gutscheine des Ministeriums. Unter anderem sei in den Osterferien ein Intensivkurs geplant.

Die Stadtwerke Weimar berichtet dagegen von einer geringeren Nachfrage an Schwimmkursen. „Dennoch nutzen wir auch die kommenden Ferientage für Angebote, um kleine Noch-Nichtschwimmer fit und vor allem sicher für das Element Wasser zu machen.“ So plane etwa der DLRG Weimar, in den Osterferien einen Schwimmkurs für Kinder im Schwanseebad Weimar durchzuführen.

Dagegen ist die Nachfrage an Kinderschwimmkursen in Erfurt groß, wie es von den Stadtwerken dort hieß. Deshalb würden in den Bädern über die Osterferien zusätzliche Schwimmkurse angeboten werden. Diese richteten sich vor allem an Schulkinder ab sechs Jahren.