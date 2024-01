Erfurt - In Thüringen sind nach einer Hochrechnung zuletzt rund 42.600 Frauen und Männer wegen Alkoholsucht medizinisch behandelt worden. Im Jahr 2022 entsprach das 1,96 Prozent der Bevölkerung im Freistaat, wie die Krankenkasse Barmer am Montag mitteilte. Thüringen liege damit deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 1,71 Prozent. Die Kasse hat Abrechnungsdaten ihrer Versicherten auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. Aktuell werde eine Sucht verstärkt bei Menschen diagnostiziert, die in den 50er- und 60er-Jahren geboren wurden, so die Kasse. Die Barmer hat in Thüringen rund 200.000 Versicherte - das ist ein Zehntel der gesetzlich Krankenversicherten.

Übermäßiger Alkoholkonsum spielt nach Barmer-Angaben bei der Entstehung von mehr als 200 Krankheiten eine Rolle. Darunter seien Krankheiten wie Krebs, psychische Störungen und Leberzirrhose. Bundesweit hatten 2022 laut Barmer rund 1,06 Millionen Männer und 467.000 Frauen die Diagnose Alkoholsucht erhalten, wobei es regionale Unterschiede mit einem Nord-Süd-Gefälle gibt. Anteilsmäßig am meisten betroffen war demnach Mecklenburg-Vorpommern mit 2,35 Prozent der Bevölkerung, gefolgt von Bremen mit 2,28 Prozent und Berlin.