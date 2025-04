Vor Ostern steigt die Nachfrage nach Eiern. Hennen in Niedersachsen produzieren dabei so viele Eier wie in keinem anderen Bundesland - das zeigen neue Zahlen.

Hannover - Von Hennen in Niedersachsen sind im vergangenen Jahr rund 5,5 Milliarden Eier produziert worden. Damit zähle Niedersachsen weiterhin zum führenden Eierproduzenten Deutschlands, teilte das Landesamt für Statistik in Hannover mit. Demnach wurden zuletzt etwa 40 Prozent der rund 13,6 Milliarden deutschen Eier im Bundesland produziert.

Die Menge an gelegten Eiern in Niedersachsen stieg laut den Statistikern 2024 um 6,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Von den landesweit insgesamt 17,9 Millionen Legehennen, die in der Statistik erfasst wurden, legte jede Henne rechnerisch im Durchschnitt 308,7 Eier. Das entspreche etwa 0,8 Eiern am Tag, teilte das Landesamt für Statistik weiter mit.

Freilandhaltung legt etwas zu

Bei der Art, wie die Hennen in Niedersachsen gehalten werden, gab es zuletzt kaum Veränderungen: Etwa die Hälfte der erzeugten Eier stammten aus der Bodenhaltung, rund 26 Prozent kamen aus der Freilandhaltung - dort gab es ein leichtes Plus. Etwa 15 Prozent der Eier wurden nach ökologischen Standards produziert. Rund 8 Prozent betrug der Anteil der Eier aus Käfighaltung. Dieser Anteil schrumpft seit Jahren langsam, wie die Statistik zeigt.

Insgesamt wurden 2024 in der Statistik 774 Betriebe mit insgesamt mehr als 20 Millionen Haltungsplätzen geführt.