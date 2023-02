Halle - Auf Sachsen-Anhalts größter Bildungs- und Jobmesse Chance in Halle präsentieren sich am Freitag und Samstag rund 300 Aussteller. Industrie, Handwerk und Dienstleistung seien ebenso vertreten wie Institutionen und Studieneinrichtungen, wie die Messegesellschaft am Dienstag mitteilte. Besucher könnten sich mit Personalverantwortlichen, Bildungsanbietern und auch Azubis unterhalten. Die Messe richte sich an Schüler und Auszubildende sowie an Berufsstarter sowie Quer- und Wiedereinsteiger. Die Veranstaltung wolle aber auch Interesse für unternehmerisches Handeln etwa in Form einer Neugründung oder Übernahme einer bestehenden Firma wecken.