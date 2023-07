Rund 300.000 Menschen zu „Rave The Planet“ erwartet

Dr. Motte zieht unter dem Motto „Rave the Planet“ auf seinem Wagen am Brandenburger Tor vorbei.

Berlin - Zur zweiten Auflage der riesigen Techno-Party „Rave The Planet“ werden an diesem Samstag ab 14.00 Uhr rund 300.000 Menschen in Berlin erwartet. Auf den Spuren der legendären Love Parade von Dr. Motte soll sich die tanzende Menge im Tiergarten auf der Straße des 17. Juni zwischen dem Brandenburger Tor dem Großen Stern bewegen.

Eine feste Bühne ist bei der als Demonstration angemeldeten Parade nicht vorgesehen. Neben Dr. Motte legen den Angaben zufolge weitere 200 DJs auf. Zudem soll es 25 Paradewagen geben. Auch Redebeiträge sind geplant. Den Veranstaltern zufolge ist die Parade als „friedensstiftende Maßnahme“ gedacht.

In den Tagen zuvor hatte es viel Verwirrung um fehlende Verträge mit Sanitätsdiensten gegeben. Nach Angaben der Veranstalter sollen die Probleme gelöst sein. Am Freitag hieß es schließlich, die Veranstaltung finde statt. Gleichzeitig wurde die Aussage relativiert mit dem Hinweis, falls nicht noch etwas Unerwartetes dazwischen komme.